10.000 Ticketpakete für Donezk-Spiele im Volkspark verkauft

Für die drei Champions-League-Gruppenspiele des ukrainischen Fußball-Meisters Schachtar Donezk im Volksparkstadion sind bereits 10.000 Ticketpakete an HSV-Mitglieder und Dauerkarteninhaber verkauft worden. Das teilte der Hamburger SV am Samstag mit. Am Donnerstag startet dann der freie Vorverkauf.

Hamburg (dpa/lno). Für die drei Champions-League-Gruppenspiele des ukrainischen Fußball-Meisters Schachtar Donezk im Volksparkstadion sind bereits 10.000 Ticketpakete an HSV-Mitglieder und Dauerkarteninhaber verkauft worden. Das teilte der Hamburger SV am Samstag mit. Am Donnerstag startet dann der freie Vorverkauf.

„Der rasante Ticketverkauf unterstreicht einmal mehr die Sportbegeisterung in Hamburg und ist gleichzeitig ein starkes Bekenntnis und eine Fortsetzung der Solidarität mit der Ukraine“, hieß es auf der Homepage des Zweitligisten, der sein Stadion zur Verfügung stellt. Das Stadionerlebnis im Volkspark sei sogar dann etwas Besonderes, „wenn der HSV gar nicht selber spielt“. Die Gegner der Ukrainer werden am 31. August bei der Auslosung der Vorrundengruppen ermittelt. Auch die deutschen Clubs Bayern München sowie Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin kommen als Gegner infrage.

Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine finden die Heimspiele von Schachtar nicht mehr in der Ukraine statt. Der HSV übernimmt für die Ukrainer die komplette organisatorische Umsetzung der Spieltage und erhält dafür eine Umsatzbeteiligung. In der vergangenen Saison der Königsklasse hatte Donezk in der polnischen Hauptstadt Warschau gespielt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg