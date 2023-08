Zwei Schwerverletzte bei Wohnungsbrand: Katzen gerettet

Zwei Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kiel schwer verletzt worden. Die Feuerwehr rettete den Mann und die Frau in der Nacht zum Samstag aus der brennenden Wohnung, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr befreiten die Einsatzkräfte auch zwei Katzen aus der Wohnung. Die Katzen wurden anschließend in eine Tierarztpraxis gebracht.