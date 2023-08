Karl-May-Spiele begrüßen bei „Winnetou I“ 300.000. Besucher

Zahlreiche Besucher verfolgen die Aufführung "Winnetou I - Blutsbrüder" der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg.

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben am Freitagnachmittag den 300.000. Besucher begrüßt. Alexander Zens aus Trier, der mit seiner Ehefrau und den drei Kindern in das Freilichttheater zu der Vorstellung von „Winnetou I - Blutsbrüder“ gekommen war, freute sich über 3000 Euro - einen Cent je verkaufter Eintrittskarte.