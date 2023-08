Losse-Müller fordert Landesinfrastrukturgesellschaft

Schleswig-Holstein soll für die Wärmewende nach Überzeugung des SPD-Landtagsfraktionschefs Thomas Losse-Müller eine landeseigene Infrastrukturgesellschaft gründen. Der Ausbau von Wärmenetzen sei in den meisten Fällen besser als ein Heizungstausch in einzelnen Gebäuden, sagte der Oppositionschef zum Ende seiner politischen Sommerreise am Freitag in Kiel.

Allerdings bräuchten die Kommunen Planungssicherheit und Unterstützung bei den Investitionen. Losse-Müller nannte eine Summe von 9,6 Milliarden Euro, die sich aus Anschlusskosten von je 30.000 Euro für rund 320.000 Gebäude im Land ergebe. „Es gibt sehr viel Unsicherheit“, beschrieb er die Situation in den Kommunen. Losse-Müller kündigte an, ein entsprechendes Konzept im Herbst in den Landtag einzubringen.

