Grote lobt Umzug von Donezk ins Volksparkstadion

Hamburg (dpa/lno). Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) hat den Umzug des ukrainischen Fußball-Meisters Schachtar Donezk ins Volksparkstadion für die Champions-League-Heimspiele gelobt. „Das ist ein tolles Beispiel für Hilfe, Partnerschaft und Unterstützung im Sport. Von Verein zu Verein, von Stadt zu Stadt“, sagte der Politiker am Freitag während einer Presseveranstaltung zu dem Radsport-Event Cyclassics.

Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine finden die Heimspiele von Schachtar nicht mehr in der Ukraine statt. Am Freitagmorgen war bestätigt worden, dass der Club seine Königsklasse-Heimspiele in der Arena des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV austragen wird. Beide Vereine hatten sich geeinigt, die Europäische Fußball-Union UEFA habe dem Stadionwechsel zugestimmt, hieß es in der HSV-Mitteilung.

„Da freuen wir uns enorm. Einmal sportlich, weil wir uns immer freuen, wenn im Volksparkstadion internationaler Fußball stattfindet“, sagte Grote. „Auf der anderen Seite ist das ein Baustein in der ganzen freundschaftlich-partnerschaftlichen Beziehung zur Ukraine.“

In Hamburg habe eine große ukrainische „Community“, erklärte der Innensenator. „Das wird auch bei der Entscheidung wahrscheinlich eine Rolle gespielt haben. Aus der ganzen Metropolregion, aus Norddeutschland und der Stadt Hamburg selbst werden viele tausende Ukrainer ins Stadion gehen“. Grote freue sich auf „eine richtig klasse Kulisse“.

Der HSV übernimmt für die Ukrainer die komplette organisatorische Umsetzung der Spieltage und erhält dafür eine Umsatzbeteiligung. Am 31. August steht die Auslosung der Gruppenphase an. Dann steht fest, welche europäischen Top-Clubs zunächst in den drei Gruppenphase-Partien kommen werden.

