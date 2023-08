Sozialministerin Touré fordert zügigen Start in eine Kindergrundsicherung

Aminata Touré (Bündnis 90/Die Grünen), Sozialministerin in Schleswig-Holstein.

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré verlangt ein entschlossenes Vorgehen gegen Kinderarmut. „Wer an den Kindern und der Sozialpolitik insgesamt spart, wird das Vielfache draufzahlen“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Touré bezog sich auf eine Studie, der zufolge Kinderarmut langfristig höhere öffentliche Ausgaben für Gesundheitsversorgung und höhere Auszahlungen in den Sozialversicherungssystemen verursacht.