Punk-Protestcamp auf Sylt bis 3. September verlängert

Punks sitzen in Tinnum auf der Wiese eines Protestcamps.

Das Punker-Protestcamp in Tinnum auf Sylt darf bis zum 3. September bestehen bleiben. Der Kreis Nordfriesland hat der Fortsetzung zugestimmt, wie die Behörde am Freitag auf Anfrage mitteilte. Die Versammlung zum Thema „Protestcamp gegen eine Spaltung der Gesellschaft durch Gentrifizierung und Abschottung der Reichen und für ein solidarisches Miteinander“ war ursprünglich bis zum 20. August geplant, also bis diesen Sonntag. Die von der Kreisverwaltung verhängten Auflagen gelten weiter, zum Beispiel für das Aufstellen von Toiletten und eines Müllcontainers sowie das Vorhalten von Ordnern.