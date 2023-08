Hamburger Hochbahn verbietet E-Scooter in der U-Bahn

Fahrgäste der Hamburger U-Bahn dürfen vom kommenden Donnerstag (24. August) an keine E-Scooter mehr mitnehmen. „Mit dieser Entscheidung reagiert die Hamburger Hochbahn AG auf international dokumentierte Fälle, in denen es zu Bränden von Akkus an E-Scootern mit starker Rauchentwicklung gekommen ist“, teilte der städtische Verkehrsbetrieb am Freitag mit. Pedelecs und E-Rollstühle, die bereits über Sicherheitsstands verfügten, seien nicht von dem Verbot betroffen.