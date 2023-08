Pinneberg Feuerwehreinsatz in abgestelltem S-Bahn-Zug in Wedel

Feuerwehrleute arbeiten an einer S-Bahn.

Gefahrgutexperten der Feuerwehr sind am Donnerstag zu einem Einsatz in einem abgestellten S-Bahn-Zug in Wedel ausgerückt. Ein Mitarbeiter der S-Bahn hatte über eine Atemreizung geklagt. Möglicherweise sei Flusssäure der Grund gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Während des Einsatzes fielen mehrere S-Bahnen aus. Es wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.