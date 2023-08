Brand in einem Wohnhaus

In einem Wohn- und Geschäftshaus in Pinneberg ist am Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 80 Kräfte der im Umkreis liegenden Feuerwehren bekämpften die Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Nachmittag. „Alle Personen haben das Gebäude selbstständig verlassen können“, teilten die Einsatzkräfte weiter mit. Feuerwehrleute brachten noch einen Hund in Sicherheit. Angaben zu der Brandursache und der Schadenshöhe gab es zunächst nicht.