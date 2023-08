Gewerkschaft verlangt Entlastung von Schulkosten

Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert Kostenentlastungen der Eltern von Schulkindern. Ihnen müssten zum Beispiel die Fahrtkosten für Bus und Bahn sowie die Kosten für Besuche außerschulischer Lernorte wie Theater, Museen oder Tierparks abgenommen werden, erklärte die GEW-Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein, Astrid Henke, am Donnerstag. Sie verwies auf den Beginn des neuen Schuljahres am 28. August und die gestiegenen Kosten für diverses Material oder auch für Ausflüge und Klassenfahrten.