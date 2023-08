Feuerwehr und Polizei retten Katzenbaby von Hausdach

Tierischer Rettungseinsatz: Feuerwehr und Polizei haben in Lübeck mit vereinten Kräften ein festsitzendes Katzenbaby vom Dach eines Mehrfamilienhauses geholt. Der erst drei Monate alte Kater Timo kletterte am frühen Donnerstagmorgen durch einen Spalt eines geöffneten Küchenfensters und krabbelte von dort für die Besitzerin unerreichbar auf das Dach des Gebäudes im Stadtteil St. Jürgen, wie die Polizei mitteilte. Da die gerufene Polizei selbst zunächst nichts habe unternehmen können, habe sie die Feuerwehr zu Hilfe gerufen. Die wiederum habe Timo dann über eine Dachluke mit einem Kescher in Sicherheit gebracht. Anschließend wurde der Kater der erleichterten Besitzerin zurückgegeben.