Gutachter bestätigen jeden vierten Behandlungsfehler-Vorwurf

Gutachter haben im vergangenen Jahr in Hamburg und Schleswig-Holstein 224 Behandlungsfehler bestätigt. Das waren 26,4 Prozent aller untersuchten Fälle, wie der Medizinische Dienst am Donnerstag berichtete. In den beiden Jahren zuvor war der Wert etwas höher. 2022 entfielen mehr als 31 Prozent der Fälle auf grobe Behandlungsfehler. Diese sind aus Sicht der Fachleute nicht nachvollziehbar und verstoßen gegen elementare Grundsätze des Fachgebietes.