Erste Jahreshälfte 2023: Mehr Betriebsgründungen im Norden

Die Zahl der Betriebsgründungen in Schleswig-Holstein hat im ersten Halbjahr leicht zugelegt. Insgesamt wurden zwischen Januar und Juni 1981 Betriebe gegründet, 1,2 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Das teilte das Statistikamt Nord am Donnerstag in Kiel mit. Auch die Zahl der Betriebsaufgaben zog gegenüber dem Vorjahr an, und zwar um neun Prozent auf 1656. Damit übersteigt die Zahl der Gründungen die Aufgaben um 325.