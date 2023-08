Zig Hamburger Betriebsgründungen: Wie seit 2008 nicht mehr

In Hamburg sind im ersten Halbjahr 2023 so viele Betriebe gegründet worden wie mindestens seit 15 Jahren nicht mehr. Insgesamt waren es 2847 Betriebe im Zeitraum Januar bis Juni, 18 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Es handele sich dabei um die höchsten Halbjahreszahlen seit Beginn der statistischen Zeitreihe im Jahr 2008.