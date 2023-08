Männliche Leiche entdeckt: Ist es der vermisste 15-Jährige?

In Hamburg ist am Mittwochvormittag beim Anleger Blankenese eine männliche Leiche entdeckt worden. Das sagte ein Polizeisprecher zu entsprechenden Medienberichten. Es werde nun geprüft, ob es sich um den 15-Jährigen handele, der am Freitag in der Elbe in der Nähe des Falkensteiner Ufers untergegangen und nicht wieder aufgetaucht war. Die Rechtsmedizin werde DNA-Untersuchungen vornehmen, sagte der Sprecher. Ein Ergebnis könnte am Donnerstag vorliegen.