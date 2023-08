Archäologen auf Spuren eines früheren Hamburger Gasthauses

Das Archäologische Museum Hamburg sucht derzeit bei einer Ausgrabung an der Harburger Schloßstraße Spuren des stattlichen Gasthauses „Zum Weißen Schwan“. Es habe im 18. Jahrhundert an der Ecke Kanalplatz gestanden und zu den renommiertesten Hotels in Harburg gezählt, teilte das Museum am Mittwoch mit. „Die Archäologen werden dem Boden an diesem geschichtsträchtigen Ort nun zehn Monate lang seine letzten Geheimnisse entlocken“, hieß es.