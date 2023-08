Überfall auf 91-Jährigen: Belohnung ausgelobt

Nach einem Überfall auf einen 91-jährigen Mann auf dem Kieler Südfriedhof hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 2000 Euro ausgelobt. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch wurde der Senior am Sonntagnachmittag auf dem Friedhof von hinten niedergeschlagen. Der Täter oder die Täterin nahm sein Bargeld und eine Armbanduhr an sich. Die Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft dauerten an. Es wurden Zeugen des Vorfalls gesucht.