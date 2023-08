Lübecker Initiative fordert Bürgerentscheid zum Klimaschutz

Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau am Ostpreußenkai.

Mitglieder der Initiative „Klimaentscheid Lübeck“ haben am Mittwoch mehr als 11.000 Unterschriften an Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) übergeben. Damit will die Initiative die Stadt zwingen, ihren Weg zur Klimaneutralität zu beschleunigen. Statt wie geplant im Jahr 2040 solle die Hansestadt Lübeck ihren Masterplan Klimaschutz bereits bis 2035 umsetzen, lautet die Forderung der Initiative.