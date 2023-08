Travestie-Theater „Pulverfass Cabaret“ - Herz auf St. Pauli

Darstellerin Suzan Furtado bereitet sich in der Garderobe des „Pulverfass Cabaret“ an der Reeperbahn auf die Travestieshow „Urban Jungle“ vor.

Das Hamburger Travestie-Theater „Pulverfass Cabaret“ wird 50 Jahre alt und feiert das unter anderem am 10. September mit einer Gala für geladene Gäste. Schon eine Woche zuvor verteilt die „Pulverfass“-Crew im „Café mit Herz“ an der Seewartenstraße auf St. Pauli eine XXL-Torte an Obdachlose und Bedürftige.