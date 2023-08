Zwei Brände in Hamburg gelöscht

In einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Bahrenfeld hat es in der Nacht zum Dienstag einen Zimmerbrand gegeben, der auf das Erdgeschoss übergriff. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten alle 17 Personen vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude verlassen, hieß es weiter. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor.

Hamburg (dpa/lno). In einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Bahrenfeld hat es in der Nacht zum Dienstag einen Zimmerbrand gegeben, der auf das Erdgeschoss übergriff. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten alle 17 Personen vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude verlassen, hieß es weiter. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor.

Am Montagabend waren in einer anderen Gegend in Hamburg, in Groß Borstel, vor einem Hotel, in dem hauptsächlich ukrainische Flüchtlinge untergebracht sind, Müllcontainer und ein Carport in Flammen aufgegangen. Auch dabei wurde niemand verletzt.

