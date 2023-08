SPD und Grüne in der Hamburgischen Bürgerschaft wollen das mitunter konfliktreiche Nebeneinander von Wohnen und Kulturszene besser in Einklang bringen. Dafür sorgen soll ein Runder Tisch „Nachtleben und Nachbarschaft“, wie aus einem am Dienstag vorgelegten Antrag der Regierungsfraktionen für die Bürgerschaftssitzung nach der Sommerpause hervorgeht. Es gehe darum, den Erhalt der breit aufgestellten Club- und Livemusik-Szene in Hamburg zu sichern.