Heiko Kröger gewinnt erstes Gold und wirbt für Para-Sport

Den Haag (dpa/lno). Heiko Kröger hat bei den Segel-Weltmeisterschaften aller olympischen und der vier Para-Disziplinen in Den Haag die erste Goldmedaille für Deutschland gewonnen. Der Ammersbeker steht nach einer herausragenden Serie von sieben Siegen in neun Wettfahrten bereits ein Rennen vor Schluss als Para-Weltmeister fest.

„Ich bin sehr happy, dass ich diese Meisterschaft gewinnen konnte“, sagte der 57-Jährige. „Weltmeister zu werden, ist immer etwas Besonderes. Und ich bin nicht locker vor dem Feld hin- und hergependelt. Es war ein harter Kampf.“

Der Sieger der Paralympics 2000 hatte bereits am 5. August die für Segler mit und ohne Handicap offen ausgeschriebene Weltmeisterschaft des technisch anspruchsvollen Ein-Personen-Kielboots 2.4mR in Finnland gewonnen. Nun ließ er das zweite WM-Gold binnen neun Tagen folgen. Insgesamt war es für Kröger bereits der 14. WM-Titel.

Der ohne linken Unterarm geborene Steuermann vom Norddeutschen Regatta Verein liefert sich seit mehr als zwei Jahrzehnten packende Wettkämpfe unter Segeln. Als Mitglied der Athleten-Kommission des Weltseglerverbands World Sailing kämpft er für die Wiederaufnahme des Segelsports ins paralympische Programm.

„Segeln ist ein unheimlich toller Sport. Er bietet Seglern mit und ohne Behinderungen große Chancen“, sagte Kröger. „Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass noch mehr Vereine das erkennen und dass wir noch mehr auf Menschen mit Einschränkungen zugehen.“

In Den Haag wurde die Segel-WM am Dienstag mit einem Programm von 99 Wettfahrten fortgesetzt. Die Medaillen in den zehn olympischen Disziplinen werden vom 17. bis 20. August vergeben.

