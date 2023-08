25-jähriger Autofahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Lübeck-Kücknitz ist ein 25 Jahre alter Autofahrer am Montagabend lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Wagen vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen, habe einen Baum touchiert und sei dann nahe an Bahngleise geschleudert worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da das Fahrzeug unmittelbar neben den Gleisen stand, kam es auf der Bahnstrecke zwischen dem Lübecker Hauptbahnhof und dem Bahnhof Lübeck-Travemünde-Strand mehrere Stunden zu Behinderungen. Auch eine Straße musste während der Unfallaufnahme und Bergung gesperrt werden. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ online berichtet.