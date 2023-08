Feuerwehr löscht Brand vor Hotel

Vor einem Hotel in Hamburg, in dem hauptsächlich ukrainische Flüchtlinge untergebracht sind, sind Müllcontainer und ein Carport in Flammen aufgegangen. Infolge des Feuers im Außenbereich des Hotels am Montagabend platzten unter anderem mehrere Fenster, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Räume seien nun unbenutzbar. Verletzt wurde niemand, das Hotel wurde rechtzeitig geräumt. Die Feuerwehr konnte die Flammen mit 30 Einsatzkräften und zwei Löschzügen löschen.