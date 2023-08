21-Jähriger von Unbekanntem auf Gleisbett gestoßen

Ein Unbekannter hat im Hamburger Stadtteil Barmbek-Süd einen 21-Jährigen am U-Bahnhof Dehnhaide auf das Gleisbett gestoßen. Der Mann konnte sich in der Nacht zum Samstag noch rechtzeitig vor einer gerade einfahrenden U-Bahn auf den Bahnsteig retten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er blieb unverletzt. Demnach war es zuvor an der Bahnsteigkante zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und dem Täter gekommen. Dabei stieß der Unbekannte den jungen Mann auf die Gleise.