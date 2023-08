Feuerwehren sollen bei Baugenehmigungen einbezogen werden

An der Erarbeitung von Baugenehmigungen sollten nach Ansicht des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) Experten der Feuerwehr stärker beteiligt werden. „Um die Erfordernisse des Brandschutzes zu erfüllen, zugleich aber die Zeiten für die Erstellung einer Baugenehmigung zu verkürzen, sollten in Städten und Gemeinden mit Berufsfeuerwehren diese wieder ins Baugenehmigungsverfahren eingebunden werden“, erklärte am Montag Verbandsdirektor Andreas Breitner. Hintergrund ist die aktuell laufende Überarbeitung der schleswig-holsteinischen Landesbauordnung.