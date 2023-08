91-Jähriger auf Friedhof ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

Ein 91-jähriger Mann ist auf einem Friedhof in Kiel von einer unbekannten Person niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Nun suchen die Ermittler der Kriminalpolizei nach Zeugen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Senior am Sonntagnachmittag ein Grab im Kieler Stadtteil Südfriedhof besucht, als sich ihm jemand von hinten näherte und vermutlich mit einem Gegenstand gegen seinen Kopf schlug. Der 91-Jährige ging zu Boden, wo ihm dann Bargeld und eine Armbanduhr entwendet wurden. Er musste aufgrund einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Eine sofortige Fahndung blieb am Sonntag erfolglos.