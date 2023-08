36-Jähriger wegen Drogenhandels vor Gericht

Ein 36-Jähriger soll rund ein Jahr lang in Kiel und anderswo illegal Drogen eingeführt und verkauft haben. Von heute an muss sich der Angeklagte vor dem Kieler Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, von Dezember 2021 bis Dezember 2022 Betäubungsmittel in nicht geringer Menge eingeführt und damit gehandelt zu haben. Dafür habe er rund 294.000 Euro kassiert.

Kiel (dpa/lno). Ein 36-Jähriger soll rund ein Jahr lang in Kiel und anderswo illegal Drogen eingeführt und verkauft haben. Von heute an muss sich der Angeklagte vor dem Kieler Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, von Dezember 2021 bis Dezember 2022 Betäubungsmittel in nicht geringer Menge eingeführt und damit gehandelt zu haben. Dafür habe er rund 294.000 Euro kassiert.

Laut Anklage kaufte der Mann den erforderlichen Grundstoff einer flüssigen Amphetaminbase regelmäßig in den Niederlanden. Der illegale Transport nach Deutschland sei über Dritte in Einweg-PET-Mineralwasserflaschen erfolgt. Die Flaschen seien als „Sixpack mit jeweils 1,5 Liter“ in Plastikfolie verschweißt gewesen.

Für Drogenhandel drohen Geld- oder Gefängnisstrafen bis zu fünf Jahren. Die Kammer hat bis Ende August sieben Verhandlungstage festgesetzt.

