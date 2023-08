Unfall bei Hansa Park: Sechs Menschen leicht verletzt

Bei einem Unfall an der Einfahrt zum Parkplatz des Hansa Parks in Sierksdorf (Kreis Ostholstein) sind sechs Menschen leicht verletzt worden, darunter ein Kind. Weil ein Autofahrer die Wartepflicht nicht beachtet hatte, kam es am Sonntagmorgen zu einem Auffahrunfall zwischen drei Autos, wie die Polizei mitteilte. Ob die Verletzten in ein Krankenhaus gebracht wurden und wie hoch der genaue Sachschaden ist, konnte die Polizei am Sonntag zunächst nicht sagen. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ darüber berichtet.