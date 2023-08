Sonne, Wolken und vereinzelte Schauer zum Wochenstart

Die neue Woche beginnt in Hamburg und Schleswig-Holstein mit abwechselnd Sonne und Wolken. Am Sonntag klettern die Temperaturen auf maximal 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es kommt gelegentlich zu kurzen Schauern, dazu weht schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer Wind. In der Nacht zum Montag werden vereinzelt Schauer erwartet, die Temperaturen kühlen auf 11 bis 15 Grad ab.