Schwerpunkteinsatz der Polizei im Umfeld des Hauptbahnhofs

Bei einem Schwerpunkteinsatz rund um den Hamburger Hauptbahnhof hat die Polizei am Samstag 60 Personen überprüft, 30 Aufenthaltsverbote und Platzverweise erteilt sowie 14 Strafanzeigen gefertigt. Konkret ging es dabei um neun Drogendelikte, zwei Autoaufbrüche, zwei Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht und eine Körperverletzung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Hintergrund des Einsatzes der Bereitschaftspolizei zwischen 13.30 und 20.30 Uhr unter anderem am Hachmann- und Hansaplatz, am Steindamm und an der Adenauerallee sowie am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) und im Münzviertel waren die seit Monaten steigenden Kriminalitätszahlen in dem Gebiet.