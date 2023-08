Das Hamburger Abendblatt bringt „Sonntags – nur das Beste“

Hamburg. Aller guten Dinge sind drei: Das Hamburger Abendblatt erscheint ab sofort – und zum dritten Mal in seiner nun fast 75-jährigen Geschichte mit einer eigenen Ausgabe am Sonntag. 1954 startete das Abendblatt seine erste Sonntags-Ausgabe – daraus wurde wenig später die bundesweit erscheinende „Bild am Sonntag“.

2006/2007 gab es ein zweites Mal eine gedruckte Sonntagsausgabe – diesmal im sogenannten Tabloid-Format. Nun startet das Hamburger Abendblatt zum dritten Mal am siebten Tag der Woche – und diesmal ist alles anders: „Sonntags – nur das Beste“ ist das Motto. Die Ausgabe erscheint ausschließlich digital und im Ta­blet-gerechten Format in der Abendblatt E-Paper-App.

Jeden Tag bietet das Hamburger Abendblatt auf abendblatt.de und in der Zeitung eine Menge Lesestoff – große Berichte, Interviews, Reportagen, Analysen und Porträts. Da kann man im hektischen Alltagsstress schnell einmal eine interessante Geschichte verpassen. Deshalb haben wir uns einen besonderen Service für den entspannten Sonntag – und Sie als Leserinnen und Leser der digitalen Zeitung ausgedacht: Sonntags nur das Beste!

„Sonntags“: Große Reportagen im Magazin-Format

Wir bieten Ihnen in Ihrer Abendblatt-E-Paper-App eine Auswahl der besten Reportagen, Interviews und Analysen der vergangenen Tage übersichtlich und im Magazin-Format aufbereitet in einer eigenen rein digitalen Ausgabe an. „Sonntags“ ist ein Magazin mit einem „Best of“ der vergangenen Tage und des Hamburger Abendblatts – und ganz bewusst keine aktuelle siebte Ausgabe. „Sonntags“ finden Sie jeden Sonnabend ab kurz vor Mitternacht in der E-Paper-App für iPhone, iPad sowie Android-Smartphone oder Tablet unter „Extras“.

Das neue Angebot haben wir als Test ganz leise gestartet. Die ersten Ausgaben an den ersten Wochenenden wurden von mehr als 10.000 aufmerksamen Leserinnen und Leser bereits intensiv genutzt.

Das enthält Abendblatt-“Sonntags“:

„Sonntags“ besteht aus wöchentlich mehr als 50 Magazin-Seiten und drei unterschiedlichen Teilen:

1. Die besten Bilder aus Hamburg und dem Norden der vergangenen Tage.

2. Die besten großen Geschichten dieses Zeitraums aus dem Abendblatt.

3. Das Beste aus der Geschichte des Hamburger Abendblatts – also passend zum 75. Geburtstag ein wöchentlicher Blick in die Historie Ihrer Zeitung und Ihrer Stadt.

Digitale Angebote: Für Abonnenten kostenlos

Vom neuen E-Paper am Sonntag sollen neben den reinen Digitalabonnenten insbesondere die Leserinnen und Leser der gedruckten Tageszeitung profitieren. Daher stellt das Hamburger Abendblatt jedem Abonnenten der Druckausgabe auch die Digitalangebote kostenlos zur Verfügung – auch den neuen digitalen Sonntag.

Alle Abonnentinnen und Abonnenten der gedruckten Tageszeitung können sich hier kostenlos registrieren und so neben den Nachrichten auf der Webseite und auch auf das tägliche E-Paper (besonders praktisch auch im Urlaub) sowie auf die kostenlose Sonntagsausgabe im E-Paper zugreifen: www.abendblatt.de/freischalten

E-Paper: Hier gibt es die App vom Hamburger Abendblatt

Die Abendblatt-E-Paper-App mit der neuen „Sonntags“-Ausgabe finden Sie im App-Store von Apple und im App-Store von Google unter „Abendblatt“. Und natürlich können Sie „Sonntags“ auch auf abendblatt.de/epaper am Computer lesen.