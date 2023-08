Etwa 250 Anhänger der Klimabewegung Fridays for Future haben am Freitag in Lüneburg für einen Neubau der Bahnstrecke Hamburg-Hannover demonstriert. Zu dem Protest kamen nach Angaben der Organisatoren Aktivisten aus ganz Deutschland, die anlässlich eines bundesweiten Fridays-for-Future-Kongresses nach Lüneburg gereist waren.

Eine Teilnehmerin eines Protestzugs der Klimabewegung Fridays for Future trägt ein Pappschild.

Demonstrationen Klimastreik mit 250 Teilnehmern in Lüneburg

Lüneburg. Etwa 250 Anhänger der Klimabewegung Fridays for Future haben am Freitag in Lüneburg für einen Neubau der Bahnstrecke Hamburg-Hannover demonstriert. Zu dem Protest kamen nach Angaben der Organisatoren Aktivisten aus ganz Deutschland, die anlässlich eines bundesweiten Fridays-for-Future-Kongresses nach Lüneburg gereist waren.

Die Klimaaktivisten protestierten für eine klimagerechte Verkehrswende und forderten die SPD auf, den Neubau der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover umzusetzen. SPD-Politiker hatten sich zuletzt gegen einen Neubau und für den Ausbau der bestehenden Bahnstrecke ausgesprochen.

Der Demozug führte durch die Innenstadt von Lüneburg. Teilnehmer der Demonstration trugen unter anderem ein Transparent mit der Aufschrift „Für die Schiene auf die Straße“. Schon am vergangenen Freitag hatten etwa 100 Klimaaktivisten für einen Neubau der Bahnstrecke in Hamburg demonstriert. Laut Polizei verlief die Demonstration, die am Mittag zu Ende war, friedlich und ohne Zwischenfälle.

