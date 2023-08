Mehr als 2500 Ordnungswidrigkeiten bei Verkehrskontrolle

Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen.

Im Rahmen eines europaweiten Aktionstages zur Verkehrskontrolle hat die Polizei in Hamburg mehr als 2500 Verstöße im Straßenverkehr registriert. Die Beamten und Beamtinnen stoppten am Donnerstag 410 Fahrzeuge für eine Kontrolle, während weitere Verstöße mit Blitzern gemessen wurden, wie die Polizei am Freitag bekanntgab.