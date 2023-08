Millionen-Schaden durch Schwarzarbeit

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch.

Im Prozess um einen Millionenschaden durch jahrelange Schwarzarbeit hat das Kieler Landgericht am Freitag einen 43 Jahre alten Bauunternehmer aus Neumünster zu fünf Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Die 9. Wirtschaftsstrafkammer sprach den Mann in 141 Fällen wegen Vorenthalten und Veruntreuung von Arbeitsentgelt, Betrug in besonders schwerem Fall und Steuerhinterziehung schuldig.