Zwei Männer durch Hundebisse schwer verletzt

Lauenburg (dpa/lno). Bei einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern sind in Lauenburg zwei von ihnen schwer verletzt worden. Auslöser sei offenbar der Streit um einen Hund gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Ein 22 Jahre alter Mann sei am Donnerstagabend mit seinem angeleinten American Staffordterrier spazieren gegangen, als ein entgegenkommender 43 Jahre alter Mann den Hund unvermittelt mit einem Gegenstand geschlagen und nach ihm getreten habe, sagte die Sprecherin.

Daraus entwickelte sich nach Polizeiangaben eine Schlägerei, an der sich auch ein 19 Jahre alter Mann beteiligte. Im Zuge dieser Auseinandersetzung ließ der 22-Jährige seinen Hund von der Leine, der daraufhin sowohl den 43-Jährigen als auch den 19-Jährigen biss und sie an den Unterarmen schwer verletzte. Die beiden Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, der Hundeführer sei nicht verletzt worden, sagte die Sprecherin.

