Bund gibt grünes Licht für U-Boot-Lieferung an Singapur

Die Bundesregierung hat grünes Licht für die Lieferung eines weiteren U-Boots des Kieler Herstellers Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) an Singapur gegeben. Über eine entsprechende abschließende Genehmigungsentscheidung des Bundessicherheitsrates informierte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Wirtschaftsausschuss des Bundestages in einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Donnerstag vorlag.