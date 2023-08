Zwei Taxifahrer streiten um Fahrgast: Fausthieb ins Gesicht

Zwei Taxifahrer haben sich in Neumünster eine nächtliche körperliche Auseinandersetzung um einen Fahrgast geliefert. Nach Angaben der Bundespolizei vom Donnerstag soll einer der Fahrer am Bahnhof am Mittwoch kurz vor Mitternacht zunächst den Kollegen eines Konkurrenzunternehmens gestoßen haben, weil dieser den Fahrgast abgeworben habe. Der Attackierte habe sich das nicht gefallen lassen und dem Kollegen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Bundespolizisten hätten die Streithähne getrennt. Gegen beide Taxifahrer seien Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet worden.