Verkehr ADAC: Wegen Urlaubsheimkehrern lange Staus am Wochenende

Hamburg/Kiel (dpa/lno). Der ADAC erwartet wegen des Urlauberverkehrs für das kommende Wochenende erneut viele Staus. In Norddeutschland sind laut ADAC voraussichtlich besonders die Fernstraßen von und zur Nord- und Ostsee, die Autobahn 1 zwischen Lübeck, Hamburg und Bremen sowie die Autobahn 7 zwischen Lübeck und Flensburg jeweils in beide Richtungen betroffen.

Grund ist der Rückreiseverkehr aus den Urlaubsregionen - in Niedersachsen etwa enden in der kommenden Woche die Schulferien. Unterwegs in Richtung Küste sind jetzt vor allem noch Urlauber aus Baden-Württemberg und Bayern, bei denen die dritte Ferienwoche beginnt.

Auch im Ausland kommt es zu erhöhtem Stauaufkommen: Besonders stark belastet sind laut ADAC die Fernstraßen in Italien. An den Grenzen zu einigen europäischen Nachbarländern sollten Reisende Wartezeiten von rund 60 Minuten einplanen.

