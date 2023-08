Schönheit für Erhalt von Köhlbrandbrücke nicht ausreichend

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) hält wenig von der Idee, die Köhlbrandbrücke als Fußgänger- oder Fahrradüberweg zu erhalten. „Wenn die Brücke ihren Zweck nicht mehr erfüllt, ich diesen Zweck aber brauche, nennen wir das im Denkmalrecht ein überragendes Interesse, das den Eingriff in den Denkmalschutz rechtfertigt“, sagte Brosda in NDR-Interview. „Dann kann ich sie individuell noch so schön finden. Dann reicht Schönheit allein nicht aus.“