Anhaltende Wetterwarnung des DWD: Starke Böen

Kiel/Hamburg (dpa/lno). Aufgrund starker Windböen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Schleswig-Holstein weiterhin vor möglichen Sturmgefahren. So werden an der Küste Nordfrieslands sowie auf Fehmarn am Mittwochmorgen noch Sturmböen von bis zu 75 Stundenkilometern erwartet. Dadurch wird teilweise sogar Windstärke neun erreicht. Auch im nördlichen Landesinneren ist noch bis zum Abend hin mit Böen der Windstärke sieben zu rechnen. Der Süden Schleswig-Holsteins und Hamburg sind von den Warnungen laut DWD-Vorhersage nicht betroffen.

Nach vermehrten Schauern am Morgen nimmt der Niederschlag im Tagesverlauf eher ab. Vereinzelt kann es wie die Tage zuvor zu Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Hamburg und 18 Grad in Flensburg. In der Nacht sinken die Temperaturen teils auf 8 Grad. Vielerorts bleibt es trocken und der Wind weht nur noch schwach bis mäßig.

