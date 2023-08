Verband: Vier-Tage-Woche kaum genutzt

Dutzende Unternehmen im westlichen Schleswig-Holstein bieten mittlerweile eine Vier-Tage-Arbeitswoche an, aber die Resonanz ist gering. In einer Umfrage des Unternehmensverbandes Unterelbe-Westküste bejahten 17 Prozent der Unternehmen ein solches Angebot. Angenommen werde es aber nur vereinzelt, teilte der Verband am Dienstag mit. 133 der rund 400 Mitgliedsunternehmen hatten sich beteiligt.