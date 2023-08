Towers-Chef Willoughby: „Ziel immer, um Playoffs zu spielen“

Nach einer vom Abstiegskampf geprägten Saison in der Basketball-Bundesliga haben sich die Veolia Towers Hamburg hohe Ziele gesteckt. „Wir wollen in der BBL immer eine Mannschaft sein, die das Ziel verfolgt, um die Playoffs zu spielen“, sagte Geschäftsführer Marvin Willoughby am Dienstag. Zudem ergänzte er mit Blick auf die dritte Teilnahme am Eurocup in Folge: „Und wir wollen auch diese Doppelbelastung, denn wir wollen europäische Spitzenteams hier in der Hansestadt haben.“

In der Vorbereitung bestreiten die Towers sieben Testspiele, darunter stehen Partien bei Alba Berlin (3. September), gegen die Rostock Seawolves (8. September) und beim deutschen Meister Ratiopharm Ulm (16. September) auf dem Programm. Die Saison beginnt mit dem BBL-Pokalspiel am 23./24. September beim ProA-Team Dresden Titans.

Das erste Punktspiel folgt am 29. September bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Neu in der kommenden Saison ist, dass die ersten sechs Teams direkt für die Playoffs qualifiziert sind. Die Clubs, die am Ende der Hauptrunde Rang sieben bis zehn belegen, spielen danach in drei Entscheidungspartien um die weiteren zwei Playoff-Plätze.

