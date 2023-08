Zweijähriger bei Verkehrsunfall in Hamburg schwer verletzt

Ein zwei Jahre alter Junge ist am Montagnachmittag schwer bei einem Verkehrsunfall in Hamburg verletzt worden. Nach Polizeiangaben von Dienstag war der Junge mit seinen Eltern unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Straße lief. Dort wurde der Zweijährige von dem Wagen einer 66-jährigen Autofahrerin erfasst und schwer verletzt. Der Junge wurde anschließend, nicht mehr ansprechbar, mit einem Rettungswagen in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Die Eltern und Ersthelfer wurden vor Ort von dem psychosozialen Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes versorgt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.