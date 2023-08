SPD-Fraktionschef: „Abstruse Ideen“ zur Köhlbrandbrücke

Nach dem Plädoyer von Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan für den Erhalt der Köhlbrandbrücke hat SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf den Grünen-Politiker und Koalitionspartner scharf angegriffen. „Ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man erstmal in seinem eigenen Bereich seine Hausaufgaben macht. Das kommt mir nicht immer ganz so vor, dass das passiert. Jetzt versucht er sich als Wirtschaftssenator mit irgendwelchen abstrusen Ideen wieder mal in den Vordergrund zu spielen“, sagte Kienscherf im Sommerinterview von NDR 90,3 und dem NDR „Hamburg Journal“. Der SPD-Politiker sprach die für große Containerfrachter zu geringe Höhe der Brücke von 1974 an und sagte: „Wir kennen das Thema Durchfahrtshöhe, wir wissen aber auch, dass die Köhlbrandbrücke nicht erhalten werden kann.“