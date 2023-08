Prozess um Angriff auf Frau beginnt: Ex-Partner angeklagt

Vor einer Schwurgerichtskammer am Landgericht Hamburg beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) ein Prozess um einen beinahe tödlichen Messerangriff auf eine Frau im Stadtteil Barmbek-Nord. Angeklagt ist ein ehemaliger Lebensgefährte der Frau. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44-Jährigen versuchten Totschlag vor. Der Ghanaer soll seine Ex-Partnerin am vergangenen 28. Januar vor den Augen des gemeinsamen sechsjährigen Sohnes angegriffen haben.