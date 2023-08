Nord-Grüne kritisieren CDU-Wirtschaftsrat

In der schwarz-grünen Koalition in Schleswig-Holstein zeigen sich Risse in der Wirtschaftspolitik. Die Grünen im Landtag widersprachen am Montag einem Vorstoß des Wirtschaftsflügels der Nord-CDU zum umstrittenen sogenannten Heizungsgesetz des Bundes. „Der Landesvorsitzende des CDU-Wirtschaftsrates, Christian von Boetticher, fordert eine regulatorische Extrawurst für den Wasserstoff und eine Diskriminierung aller anderen Lösungen“, erklärte die energiepolitische Sprecherin Ulrike Täck am Montag. „Das ist zum Schaden unserer Wirtschaft. Eine solche Diskriminierungspolitik wäre weder technologieoffen noch marktwirtschaftlich.“