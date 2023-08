Leichtathletik-WM: Hamburger Trio im DLV-Aufgebot

Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat drei Hamburger in das Aufgebot für die Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August) berufen. Neben dem bereits frühzeitig nominierten Marathonläufer Haftom Welday (Hamburger Laufladen) gehören auch noch Lucas Ansah-Peprah und Louise Wieland zum Team. Das Sprinter-Duo vom Hamburger SV ist Mitglied der jeweiligen 4x100 Meter-Staffel. Das gab der Verband am Montag bekannt, der insgesamt 75 Athletinnen und Athleten zu den Titelkämpfen schickt.