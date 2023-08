Zwei Spiele Sperre für St.-Pauli-Profi Karol Mets

Karol Mets vom FC St. Pauli ist nach seiner Roten Karte im Spiel am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf (0:0) für zwei Partien gesperrt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Der estnische Abwehrspieler war nach einem Foul am Düsseldorfer Jona Niemiec von Schiedsrichter Daniel Schlager (Hügelsheim) des Feldes verwiesen worden. Spieler und Club haben der Sperre zugestimmt, die damit rechtskräftig ist. Mets wird dem FC St. Pauli in den Spielen bei der SpVgg Greuther Fürth (19. August) und gegen den 1. FC Magdeburg (27. August) fehlen.